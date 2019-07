Superate ore di guida e riposo, dieci conducenti di autocarri multati dalla Polizia Locale

Cronaca

Rimini

16:09 - 16 Luglio 2019

I controlli al Centro Agroalimentare.

Nell’ambito del calendario dei controlli avviati negli ultimi mesi da Polizia Locale di Rimini, in collaborazione con Ispettorato del lavoro, nel fine settimana sono stati eseguiti servizi di monitoraggio lungo la via Emilia, nei pressi del centro Agroalimentare, sugli autocarri merci con massa superiore alle 3,5 tonnellate.

Quindici i mezzi trovati con irregolarità e 10 i conducenti sanzionati per mancato riposo giornaliero e eccesso di guida giornaliera, per un totale di 1.781 euro di multa.



Controllo totale

Orari di guida, turni di riposo, alcol test, efficienza del veicolo, regolare possesso dei titoli previsti e della formazione necessaria per la conduzione dei mezzi, contrasto al lavoro nero. Un controllo totale che possono durare, a seconda dei casi, da un minino di 15 minuti ad un massimo, finora riscontrato, di più di 2 ore. Dal controllo sullo stato di salute del conducente (con i test su eventuali assunzioni di alcol o droghe), a quello sull’efficienza dei veicoli (dal gruppo ottico, alle gomme, ai battistrada), al rispetto dei turni di riposo e degli orari di guida fino alla verifica di tutti i permessi necessari, compresi anche quelli per eventuali trasporti di rifiuti.

Sono anche previsti ulteriori accertamenti in caso si riscontrino cronotachigrafi “truccati”, utilizzando autofficine autorizzate. Se durante i primi due mesi del 2019 non è stato necessario ricorrere a questa opzione, nel corso del 2018 sono stati 3 i mezzi condotti in queste officine, riscontrando infrazioni che, come conseguenza più grave, possono portare anche al sequestro del mezzo.