Un affetto che non tramonta, premiati tanti turisti fedeli a Rimini

Turismo Rimini | 15:41 - 16 Luglio 2019 Ancora tanti ospiti fedeli a Rimini, premiati dall’Assessore Sadegholvaad. Arrivano da Veneto, Lombardia, Emilia, ma anche dalla Francia, gli ospiti fedeli a Rimini e all’hotel Amoha da 35 ed alcuni anche da 50 anni. Per questo affetto che non tramonta, la famiglia Baietta dell’Hotel Amoha ha voluto ringraziare i suoi clienti e l’assessore alle Attività economiche Jamil Sadegholvaad ha portato il saluto della città e consegnato il riconoscimento riservato ai turisti fedeli a: Luigi Confalonieri e Vittorina Panzeri; Renato Mignolli e Maria Grazia Givani; Obry Serge Marc Joseph e Moret-Obry Martine Christiane Lucienne; Maria Colosio; Giordano Borboni e Pierangela Gavazzi; Vincenzo Matani e Maria Teresa Barcella, insieme alla sorella Cinzia Barcella; Arturo Menegatti e Domenica Gugole. Vacanze da nozze d’oro invece per Silvio Checchinato e Francesca Pinton e per la signora Maria Boccacci che ha seguito la famiglia Baietta nei vari hotel da loro gestiti.