Tennis: Monti, Fracassi e Cecchi avanzano nel tabellone finale del torneo Open di Igea Marina

Bellaria Igea Marina

| 14:03 - 16 Luglio 2019

Il torneo Open di Igea Marina entra nel vivo.





Monti, Fracassi e Cecchi avanzano nel tabellone finale del torneo nazionale Open del Ct Venustas, il trofeo del Gelso





Con i match del tabellone finale entra nel vivo il torneo Open del Ct Venustas, il Trofeo del Gelso. Approdano al 3° turno, tra gli altri, Lorenzo Monti (Villa Carpena) e Filippo Fracassi (Ct Rimini). 2° turno: Riccardo Cecchi (2.5)-Nicola Filippi (2.7) 6-4, 6-4, Monti (2.5)-Umberto Vanucci (2.7) 7-5, 6-1, Fracassi (2.7)-Matteo Peppucci (3.5) 6-1, 6-0.

Intanto è partito, sempre sui campi del Ct Venustas, il torneo giovanile. Nell’Under 16 femminile n.1 Ludovica Ceccoli, n.2 Anna Giordani.

Nell’Under 16 maschile n.1 Diego Sabattini, n.2 Marco Modenese. 1° turno: Jacopo Pagliarani-Riccardo Fascia 6-2, 6-0. Nell’Under 14 femminile n.1 Aurora Rinaldi. Nell’Under 14 maschile n.1 Alessandro Manco, n.2 Francesco Serafini. 1° turno: Claudio Valerio Calabrese-Leonardo Monticelli 6-3, 7-6 (5), Gabriele Crociati-Tommaso Giacalone 6-2, 6-2. Under 10 maschile: n.1 Mattia Clementi, n.2 Luca Gentilini, n.3 Francesco Muratori, n.4 Andrea Modenese.

Under 12 maschile: n.1 Andrea Bacchini, n.2 Alberto Levoni. 1° turno: Luca Lorenzi-Leonardo Pancaldi 6-0, 6-1. 2° turno: Michele Fabbri-Gabriele Giorgetti 6-4, 6-1. Under 10 femminile: n.1 Lucia Bertozzi, n.2 Nicole Di Marco.