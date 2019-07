Afro Poggio per Teo, un inno alla vita dedicato a Matteo Circelli

Eventi

Poggio Torriana

| 12:18 - 16 Luglio 2019

Staff Afro Poggio per Teo.

L'idea nasce in seguito alla scomparsa nel 2014 del giovane bernese in un incidente stradale, che ha sconvolto tutta la cittadina di Poggio Torriana.

Per il 5° anno consecutivo, l'evento patrocinato dal Comune, è realizzato dalla famiglia e dai giovani della comunità, in collaborazione con la Pro Loco di Torriana e Montebello e la Gsc Poggiobernese con l'intento di unire i partecipanti nel segno della celebrazione della vita.

Sarà una serata emozionante presso il Giardino delle Pietre Recuperate, dove insieme al divertimento e alla spensieratezza emerge forte il significato della vita. Resteranno esposte le poesie degli alunni della classe IV elementare della Scuola Paritaria Sant'Agostino di Salsomaggiore Terme, composte traendo ispirazione dalla poesia "Se io fossi" di Matteo.

Contestualmente, verrà presentato un progetto per giovani e adulti con adhd (disturbo da deficit di attenzione) dall'associazione EduAction. "Il grande cerchio" - spiega il presidente - è stato pensato per chi avesse desiderio di mettersi in gioco e usare le proprie risorse personali per un obiettivo importante e condiviso: promuovere la conoscenza dell'adhd, diventare un riferimento per chi si trova ad affrontare l'adhd ed è in cerca di sostegno, sensibilizzare la cittadinanza, proporre progetti nuovi da realizzare.

Il programma prevede:

Dalle ore 19 apertura degli stand gastronomici con primi e secondi della tradizione romagnola, piadine farcite, hamburger di carne e vegetariani, patatine fritte a volontà!

Non mancheranno birra e altri freschissimi drink.

Dalle ore 21 spettacolo coi "Game with flames and a Band of Nomads" from Mutonia

Dalle ore 22 dj Ghigo e Patry Percussion faranno ballare tutti gli intervenuti sotto le stelle al ritmo di musica afro per tutta la notte!

Lo staff offrirà gadget gratuiti in ricordo della serata e per finire, a mezzanotte sarano serviti bomboloni caldi per tutti! In caso di piogga l'evento è rimandato a domenica 21 luglio