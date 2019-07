Novafeltria, arrivano quattro nuovi punti di raccolta dell'olio vegetale esausto

Attualità

Novafeltria

| 10:59 - 16 Luglio 2019

Postazione di recupero degli oli alimentari.

Per migliorare il servizio di raccolta degli oli vegetali esausti, il Comune di Novafeltria in collaborazione con la Montefeltro Servizi, ha collocato in via sperimentale, i primi 4 appositi contenitori per la raccolta. Due contenitori sono nel capoluogo, uno a Secchiano e uno a Perticara; nei contenitori verranno conferiti gli oli vegetali esausti contenuti esclusivamente all'interno di bottiglie di plastica chiuse. L'Assessore all'Ambiente Avv. Morena Toni, spiega che la volontà di questa Amministrazione è di agevolare i cittadini offrendo loro, a costo zero, la possibilità di conferire negli appositi contenitori senza doversi recare presso il Centro Ambiente come invece avvenuto sino ad ora.