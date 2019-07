Sport

Il centrocampista Antonio Ferraro col ds Aurelio Tosi.

La Juvenes / Dogana aggiune quattro pedine alla sua rosa. Si tratta di Federico Togni, difensore classe 2000, proveniente dal San Marino Calcio (Juniores); Eugenio Zucchi, attaccante classe ’99, proveniente dal Torconca ed ex San Marino Calcio (Juniores); Pier Giulio Berardi, portiere classe ’95, ex Meldola, Bakia e Igea Marina; Antonio Ferraro, centrocampista classe ’95 proveniente dalla Stella Rimini ed in passato giocatore di Gioiese (Serie D) e Tre Bisacce (Eccellenza Calabria).