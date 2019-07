Telecomando clonato nel parcheggio del mercato coperto: il colpo riesce, la borsa sparisce

Cronaca

16 Luglio 2019

Un marchingegno che sblocca o impedisce la chiusura centralizzata delle auto. Potrebbe essere stato un oggetto come quello a permettere ad ignoti ladri di razziare l'interno di una macchina parcheggiata in piazzale Gramsci a Rimini. La donna aveva lasciato la borsa con telefonino, documenti e circa 300 euro nel bagagliaio della macchina. Si era poi allontanata per alcune commissioni con il marito. Al ritorno l'amara scoperta: all'interno dell'auto la borsa con il suo contenuto era scomparsa. Il tutto senza alcun segno di effrazione, come se i malviventi fossero in possesso delle chiavi ed avessero sbloccato la chiusura. E' stata sporta denuncia contro ignoti alla Polizia.