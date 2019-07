E-commerce, Oliviero in vetta a "Best Shop" che premia i migliori siti di vendita on line

Attualità

Misano Adriatico

16 Luglio 2019

La storica sede di Oliviero.

Importante riconoscimento nell'ambito dell'e-commerce per Oliviero Abbigliamento di Misano. Un punto vendita di qualità e conosciuto non solo per gli acquisti "tradizionali" ma anche per il commercio on line. E' infatti risultato vincitore del "Best shop" una indagine che premia i migliori siti di e-commerce italiani. Oliviero si è piazzato al primo posto con l'ottimo punteggio di 83.50 nella categoria "Giardino ed artigianato" sottosezione "Campeggio".

Grande gioia da parte dello staff e della dirigenza di Oliviero. Monica Muccini, Amministratore delegato, esprime la sua soddisfazione per il traguardo che indica l'ottimo lavoro fatto per quanto riguarda la sezione "all'aria aperta" ma che, ricorda, non è la sola tipologia di prodotti proposti. "Abbiamo tante altre categorie in cui siamo molto competitivi e specializzati" ricorda Monica Muccini " come l’home fitness, articoli e calzature sportive, abbigliamento, taglie forti, prima infanzia e abiti da cerimonia."

Come vanno le vendite sull’e-commerce?

"Sono soddisfatta anche se non sono più i tempi di una volta perché c’e’ molta concorrenza, i costi sono sempre maggiori e i margini minori; se si vuole essere competitivi è necessario reinventarsi continuamente.

Per noi il sito è molto importante, non solo per le vendite sul web ma soprattutto perché fa da tramite alle vendite del nostro punto vendita a Misano Adriatico. Sono tantissimi i clienti da tutta Italia ma anche dall’Europa che vengono a fare acquisti nel nostro negozio dopo averci conosciuto e contattato attraverso il nostro sito web oliviero.it"

Quindi, sull’e-commerce avete anche vendite dall’Estero?

"Certamente: spediamo a clienti non solo italiani ma in tutta Europa ed in alcuni casi abbiamo avuto clienti anche dagli USA, Australia, Africa, Russia e da altre parti del mondo."