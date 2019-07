Volley A2 femminile, San Giovanni in M. e Ravenna in gironi diversi. Venti le squadre

Sport

San Giovanni in Marignano

| 01:00 - 16 Luglio 2019

La Omag di San Giovanni in Marignano sarà nel girone A.

La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha ufficializzato l’elenco delle venti squadre (Roma e Olbia sono state ripescate, Marsala ha acquisito il titolo di Aprilia, il Club Italia è stato inserito di diritto dalla Fipav) che parteciperanno al prossimo campionato di serie A2 femminile, rendendo nota inoltre la composizione dei due gironi validi per la prima fase del campionato. La Delta Informatica Trentino, alla sua sesta partecipazione consecutiva in serie A2, è stata inserita nel girone B assieme al Cus Collegno di Francesca Michieletto e all’Helvia Recina Macerata di Giorgia Mazzon. Le altre squadre che completano il raggruppamento sono Mondovì, Ravenna, Montecchio Maggiore, Baronissi, Busto Arsizio, Marsala e Roma.

FORMULA La formula sarà la medesima della passata stagione con la fase a gironi seguita dalla Pool Promozione (per le prime 5 di ogni girone) e dalla Pool Retrocessione (per le ultime cinque), con l’unica differenza che le squadre porteranno con sé nella seconda fase tutti i punti conquistati nella prima parte del torneo. La vincente della Pool Promozione sarà promossa direttamente in A1, mentre ai Play Off accederanno le formazioni della Pool Promozione classificate tra il 2° e l’8° posto, oltre alla vincente della Pool Retrocessione.

GIRONE A

Club Italia

Polisportiva A. Consolini S.G. Marignano (RN)

Volley Soverato (CZ)

Polisportiva Libertas Martignacco (UD)

Volley Academy Sassuolo (MO)

Giuseppe Cesari Cutrofiano (LE)

Pallavolo Pinerolo (TO)

CDA V. Talmassons (UD)

Pallavolo Montale (MO)

Volley Hermaea Olbia

GIRONE B

Trentino Rosa (TN)

Cus Collegno Volley (TO)

LPM Pallavolo Mondovì (CN)

Olimpia Teodora Ravenna

Unione Volley Montecchio Maggiore (VI)

Polisportiva Due Principati Volley Baronissi (SA)

Helvia Recina Volley Macerata

Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA)

Volley Marsala (TP)

Roma Volley Club