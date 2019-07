Cronaca

Cesena

| 19:54 - 15 Luglio 2019

Un 51enne ravennate morto sul colpo nel pomeriggio di lunedì 15 luglio verso le 18 a Ponte Pietra sulla via per Cesenatico in uno scontro frontale tra la sua Multipla e una Panda per motivi ancora da accertare da parte della polizia municipale. Sul posto anche i vigili del fuoco. Lievemente ferito il figlioletto di 9 anni che era in auto con lui. Ferite leggere anche per una occupante dell'altra vettura. La strada è rimasta chiusa a lungo per i rilievi.