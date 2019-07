Cronaca

Poggio Torriana

| 17:45 - 15 Luglio 2019

Personale del 118, foto di repertorio.

Incidente alle 14 di oggi,15 luglio. Due auto si sono scontrate sulla via Santarcangiolese nel comune di Poggio Torriana. Le cause sono al vaglio della Polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi e la viabilità. Nell'impatto è rimasto ferito un 54enne trasportato in ospedale a Cesena con un codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco, che si sono fatti carico della messa in sicurezza dell’area.