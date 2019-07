Un tunnel sottomarino per collegare piazzale Boscovich e San Giuliano, esaminata la proposta

Attualità

Rimini

| 17:22 - 15 Luglio 2019

Il porto canale di Rimini.

Perché non costruire un “tubone” sotto il fondale del porto-canale di Rimini per collegare piazzale Boscovich alla passeggiata panoramica della Darsena? Torna sulle questione il consigliere di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi che ha sottoposto la proposta alla commissione consiliare tramite una mozione, che fa seguito a due precedenti sullo stesso tema, una datata 2010 e l'altra 2015.



«Sono trascorsi 20 anni dalla inaugurazione della Nuova Darsena e manca ancora un collegamento pedonale con il piazzale», denuncia il consigliere, «questo impedisce ai riminesi e ai turisti che si trovano di accedere alla panoramica passeggiata sopraelevata ma anche di ridurre l’isolamento delle attività economiche e degli alberghi di San Giuliano Mare.



La risposta in commissione dell'assessore Sadegholvaad non si è fatta attendere: «Stiamo valutando la soluzione più idonea. La proposta di Renzi non è impossibile da realizzare, ma per esempio non si possono fare le rampe di discesa al tunnel sottomarino. Valuteremo quale possa essere la soluzione per dare una risposta adeguata all'esigenza di migliorare i collegamenti tra le due sponde».