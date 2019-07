Cede droga nei pressi della ruota panoramica, arresto in flagranza di reato

Cronaca

Rimini

| 15:47 - 15 Luglio 2019

Preso in flagranza di reato mentre cedeva droga a due trentenni bolognesi. E’ accaduto nella serata di sabato 13 luglio, nei pressi della ruota panoramica di Piazzale Boscovich, davanti agli occhi dei turisti. Ad agire sono stati i Carabinieri della Stazione di Rimini Porto, guidati dal Maresciallo Maggiore Marco Manconi, impiegando in sinergia personale in uniforme ed in abiti civili. Il venditore, 21 anni originario della Gambia, è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Il giovane è stato sorpreso mentre cedeva una dosa di marijuana da circa un grammo. La successiva perquisizione personale consentiva di rinvenire ulteriori due dosi della medesima sostanza, dal peso complessivo di ulteriori 7 grammi. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro in attesa di esperire le analisi di laboratorio.