Santarcangelo, mercoledì 17 e giovedì 18 luglio torna l’opera lirica allo sferisterio

| 15:14 - 15 Luglio 2019

Piazza Ganganelli Santarcangelo.

Tante le iniziative di Estate Viva in programma questa settimana: l’opera lirica allo sferisterio, il mercatino dei bambini in piazza Ganganelli e l’omaggio a Gianni Fucci in occasione dell’edizione 2019 di “Saluti dalla Festa delle Contrade”.



Mercoledì 17 e giovedì 18 luglio l’opera lirica torna protagonista nella magica cornice dello sferisterio: si parte dunque mercoledì con un aperitivo d’essai alle ore 17,30 presso il ristorante “da Mario” per una simpatica e leggera introduzione all’opera comica in quattro atti di Wolfgang Amadeus Mozart, “Le Nozze di Figaro”, che andrà in scena alle ore 21,15. Il giorno successivo, giovedì 18 luglio sempre alle ore 21,15, sarà invece la volta del dramma lirico di Giuseppe Verdi “Rigoletto”. Le due serate, organizzate nell’ambito di due coproduzioni internazionali “Voci nel Montefeltro” e “La Musica Lirica USA”, saranno accompagnate dall’orchestra Città di Ravenna e vedranno come interpreti artisti e studenti di importanti università americane.



Venerdì 19 luglio, oltre alla terza serata della “Shopping Night” con cene, musica, aperitivi e negozi aperti fino alle 24, l’associazione CittaViva propone anche il Mercatino dei Bambini in piazza Ganganelli: per partecipare occorre semplicemente presentarsi con i propri materiali a partire dalle ore 20.



“Saluti dalla Festa delle Contrade”, sarà invece un’occasione per ricordare il poeta Gianni Fucci: musica, canzoni, immagini e poesia dalle ore 18 di sabato 20 luglio con la tradizionale iniziativa organizzata da Noi della Rocca e Seven Ars. La mostra d’auto d’epoca per le vie del centro dà avvio alla serata che prosegue poi alle 19,30 con “La via del Mare” in via Battisti (con cena e degustazioni a base di pesce) e la “Ligaza di Contrada” in via della Cella e nella piazzetta dei Signori. Alle 21,15 nel giardino Pedretti è invece in programma la performance “Mood Indigo” di e con Liana Mussoni, mentre alle 23,30 in piazza Monache Motorefisico presenta “Otto punto zero” con Martina Griggio, Tilt Danza Teatro e Umberto Frisoni. Un collage di danza e poesia chiuderà infine la serata dalle 21,45 in piazzetta Galassi.



MOTOREFISICO è un duo composto da Lorenzo Pagliara e Gianmaria Zonfrillo, entrambi architetti e designer romani che lavorano in vari campi (decorazioni d’interni, installazioni tridimensionali, allestimento e video art). Dal 2015 disegniamo pareti e pavimentazioni per case, scuole, uffici, hotel e locali. La composizione è parte fondante dei loro lavori: “costruiamo le nostre geometrie direttamente in loco, questo ci permette di entrare nello spazio in maniera liquida, adattandoci perfettamente ad esso. Ogni singola linea è risultato di un lungo pensiero compositivo. Motorefisico è un progetto che interessa molte tecniche espressive. Le nostre tecniche spaziano dallo scotch, utilizzato per disegnare e per costruire maschere per la vernice, all’utilizzo della Lycra per realizzare tensostrutture e sculture wireframe. Utilizziamo queste tecniche anche per realizzare progetti video e visual.”



“A distanza di un mese dall’inizio di Estate Viva, è già evidente il grande successo delle iniziative organizzate da Amministrazione comunale, CittàViva, Pro Loco, Noi della Rocca, Seven Ars e da tutte le altre realtà del territorio”, afferma l’assessore al Turismo Emanuele Zangoli. “In particolare, i due fine settimana appena conclusi hanno visto la città animarsi e affollarsi da pubblici differenti: quello giunto in occasione della 49esima edizione di Santarcangelo Festival – conclude l’assessore Zangoli – e quello più interessato dalle iniziative della Shopping Night”.