Marco Bocci e Laura Chiatti incantati dai delfini di Oltremare

Attualità

Riccione

| 15:09 - 15 Luglio 2019

Gli attori Marco Bocci e Laura Chiatti in visita a Oltremare.

Emozionati davanti ai delfini di Oltremare, gli attori Marco Bocci e Laura Chiatti hanno fatto visita questa mattina (lunedì 15 luglio) al parco di Riccione in compagnia dei figli Pablo e Enea e della famiglia.



Nonostante gli impegni professionali la coppia è riuscita a ritagliarsi qualche giorno di relax in Riviera. “Non potevamo non venire a Oltremare _ dice Laura Chiatti _ è uno dei miei parchi preferiti. Ci venivo anche quando ero più piccola. I delfini sono magnifici”.



Anche per Bocci l’incontro con addestratori e la grande famiglia di tursiopi è stato indimenticabile. Insieme ai bambini la splendida coppia ha applaudito alle peripezie di Taras, Mia, ed è rimasta stupita dei 55 anni di nonna Pelé, dalle dolcezze di Candy e Blue. Al termine dell’appuntamento ‘Delfini – lo spettacolo della natura’, foto con il team di addestratrici e la bellissima Candy. Poi la famiglia ha visitato un po’ tutto il parco, con il Passaporto dell’Avventura, alla scoperta di aree avventurose, wallaby, alligatori e di tutti gli altri protagonisti del Family Experience Park.



Per la coppia, pochi giorni fa, c’è stato l’anniversario di matrimonio: il 5 luglio hanno festeggiato 5 anni. Una bella vacanza in Riviera è servita per rilassarsi un po’ con i figli, lontano dai riflettori. Tanti gli impegni per entrambi nel mondo del cinema e della tv, anche in estate: Bocci è impegnato nelle riprese di una nuova serie televisiva che vedremo in autunno. “Ma sono tantissime le cose che sto facendo _ racconta _ tutto ancora top secret”.



Per Laura invece, sempre in autunno è attesa l’uscita del nuovo film ‘Gli Infedeli’ di Stefano Mordini, un remake dell'omonima commedia francese. Tra i protagonisti, oltre Chiatti, ci saranno Valerio Mastandrea e Riccardo Scamarcio, anche in veste di produttore.