Tennis, Davide Brunetti ha vinto il torneo under 14 del Misano Sporting Club

Sport

Rimini

| 14:54 - 15 Luglio 2019

Davide Brunetti assieme al tecnico Massimiliano Baccilieri.

Ancora buone notizie per gli allievi della San Marino Tennis Academy. In questo caso protagonista è stato Davide Brunetti, che si è aggiudicato il tabellone Under 14 nel torneo nazionale giovanile del Misano Sporting Club, tappa del circuito regionale.

Il giovane seguito sul Titano da Giorgio Galimberti, accreditato della terza testa di serie nel torneo misanese, ha battuto nei quarti Giovanni Fabiani, in semifinale il numero 2 del seeding, Francesco Serafini, mentre in finale ha sconfitto 6-2 6-1 Edoardo Vanni, quarta forza del tabellone.

IGEA MARINA Con i match del tabellone finale entra nel vivo il torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il Trofeo del Gelso. A segno nel 2° turno del main-draw il riccionese Umberto Vanucci, il giovane talento forlivese Nicola Filippi (Forum), l’imolese Romeo Falconi, Andrea Vai ed il bolognese Marco Sorace Biagini.

2° turno: Umberto Vanucci (2.7)-Luca Bartoli (3.1) 7-5, 6-7, 6-0, Nicola Filippi (2.7)-Giovanni Marra (3.1) 6-2, 5-7, 6-3, Romeo Falconi (2.8)-Leonardo Manghi (2.6) 6-2, 6-3, Andrea Vai (2.7)-Alessandro Cambrini (2.8) 6-1, 6-2, Marco Sorace Biagini (2.6)-Giacomo Mazzotti (3.1) 6-1, 6-3.