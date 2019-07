Santarcangelo, contributi per famiglie che hanno i bimbi al nido: ecco come fare .

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:17 - 15 Luglio 2019

Asilo nido, foto di repertorio.

Fino a sabato 31 agosto le famiglie con figli residenti nel comune di Santarcangelo che nell’anno educativo 2018/2019 hanno frequentato nidi privati o fuori comune, possono richiedere un contributo a rimborso del pagamento delle rette mensili del servizio.

Seguendo le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n.156/2018, l’Amministrazione comunale ha istituito il contributo con l’obiettivo di ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia, pubblici e privati in un’ottica di progressiva creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 6 anni.



Per richiedere il contributo – per un massimo di 20 euro mensili per ogni retta – è necessario compilare il modulo di domanda corredata dalla documentazione relativa ai pagamenti avvenuti e consegnarla all’ufficio Protocollo o all’ufficio Scuola entro e non oltre sabato 31 agosto 2019. Per la modulistica e maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.comune.santarcangelo.rn.it, per ricevere assistenza alla compilazione è possibile rivolgersi all’ufficio Scuola (Palazzo municipale – lato scala A, primo piano) aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30.