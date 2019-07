Rimini, arrestato dalla Polizia municipale extracomunitario per spaccio di droga

| 12:51 - 15 Luglio 2019

Gli agenti della Polizia Locale, nel corso di un servizio di controllo del territorio nella zona sud della città, hanno arrestato un giovane extracomunitario per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti Intorno alle 22.30 di sabato 13, gli agenti in servizio al Parco Murri in Viale Regina Margherita, insospettiti dal comportamento di questa persona, lo hanno avvicinato, trovando nella mano destra un involucro contenente una sostanza vegetale di colore verde che, al narcotest, è risultata essere un quantitativo di 10,24 grammi di marijuana. Il giovane, con precedenti penali per spaccio, è risultato anche non in regola con i permessi di soggiorno. Arrestato e messo a disposizione dell’Autorita giudiziaria è stato condannato , con rito direttissimo, per detenzione e spaccio di stupefacenti alla pena di 6 anni e 20 giorni di reclusione più 2mila euro di multa – con pena sospesa – e divieto di dimora nella Regione Emilia – Romagna.