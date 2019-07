Sarà Alleanza sportiva Riccione a gestire l'ex area Waldorf di Marina Centro a Rimini

Attualità

Rimini

| 10:41 - 15 Luglio 2019

Una racchetta da padel.

Alleanza Sportiva Riccione si è aggiudicata la gestione dell’ex area Waldorf di Rimini. Tre i nuovi campi da padel a Marina Centro, in un progetto in linea con le nuove funzioni previste dal Parco del Mare per la riqualificazione del lungomare.



È stato infatti completato l'esame delle offerte pervenute per la gestione dell'impianto sportivo, procedendo così con la proposta di aggiudicazione a favore della SSD riccionese, la quale ha presentato la migliore offerta complessiva. In relazione agli investimenti l'aggiudicataria ha proposto la realizzazione di 3 campi da padel, l’adeguamento degli spogliatoi con l'inserimento di nuovi impianti tecnologici (domotica e videosorveglianza) e un progetto gestionale che prevede oltre che attività sportiva sul territorio anche uno sviluppo dell'attività nell'ottica turistico sportiva in linea con le nuove funzioni previste all'amministrazione con il progetto Parco del Mare. Una volta terminati gli adempimenti di legge, si procederà con la consegna dell'impianto sportivo per dare inizio alle attività.