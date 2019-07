Strisce invisibili, attraversare è un rischio: pochi giorni fa investita una donna

Attualità

Rimini

| 08:59 - 15 Luglio 2019

Investita mentre attraversa sulle strisce pedonali a Santa Giustina, all'inizio del paese lato Rimini. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. La segnalazione arriva da un nostro lettore. "L'incidente sembra sia stato provocato da un'auto" scrive il lettore "che addirittura superava la colonna ferma degli altri veicoli. Comunque la mia segnalazione, oltre a evidenziare l'incidente, è per lo stato delle stesse strisce pedonali, per come (a mio avviso) sono scarsamente segnalate per essere su una strada statale e per come non prevedano un marciapiede o area salvagente al termine dell'attraversamento. Insomma, tra una inaugurazione, un concerto o un evento rivolto ai turisti, in attesa di una circonvallazione che chissà quando arriverà... qualche marciapiede o una rinfrescata di vernice alle strisce (di chiunque sia la competenza o responsabilità nel segnalarlo) si potrebbe fare.... non si può sempre sperare che "passi il Giro d'Italia" (maggio 2018 ultimo asfalto e strisce al top)."