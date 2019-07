Rimini, lite stradale, medico picchiato da motociclista

Cronaca

Rimini

| 07:26 - 15 Luglio 2019

Picchiato in pieno volto dopo una litigata. Protagonista un medico riminese. I fatti, come riporta la stampa locale, sono avvenuti nel primo pomeriggio di venerdì.

Un diverbio nato per il traffico e forse per una mancata precedenza: protagonisti il medico a bordo della sua auto e uno scooterista. I due si incrociano sulla strada all'altezza di una rotonda e, a causa forse di una immissione non corretta, iniziano a mandarsi "a quel paese" a gesti come spesso succede. Dopo qualche metro lo scooter ha affiancato l'auto del medico, mettendosi poi davanti al mezzo costringendolo a fermarsi. Una volta sceso dalla moto, senza togliersi il casco, si è avvicinato al medico che aveva il finestrino dell'auto abbassato. Gli ha sferrato due pugni in pieno viso, lo ha sbeffeggiato ed è andato via a tutta velocità. L'uomo è tornato in ospedale a farsi medicare per alcune microfratture al setto nasale. Il medico ha sporto denuncia per lesioni. Alla scena hanno assistito diversi testimoni. L'aggressore è stato descritto come un uomo di mezza età con accento romagnolo.