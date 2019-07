FOTO Applausi a scena aperta per Gessica Notaro al Vip Master di Tennis

Attualità

| 14:48 - 14 Luglio 2019

Patrick Baldassarri e Gessica Notaro.

Venerdì 12 e sabato 13 luglio Milano Marittima ha ospitato il galà nazionale di Tennis con tante celebrità, con la manifestazione Vip Master di Tennis, giunta alla 29esima edizione.



Madrina della manifestazione, con scopo benefico, Valeria Marini, ex fidanzata di Patrick Baldassarri, un habitué oltre ai noti volti di Beatiful. Ron Moss e Clayton Norcross, meglio conosciuti coi nomi di Ridge e Torne. Altri notissimi personaggi hanno dato sfoggio delle loro capacità tennistiche sul campo del Circolo Tennis di Milano Marittima, tra i quali: l'ex calciatore Stefano Bettarini, Francesca Cipriani, la bella Giulia Salemi, gli ex calciatori, Rivera, Causio e l'ex allenatore della nazionale Arrigo Sacchi, Edoardo Raspelli, Ekaterina Gagarinova, Lucia Bramieri, Costantino Vitagliano, Anita Fissore, Ornella Boccafoschi, Sara Altobello, Ursula Bernardo, Benedetta Mazza, Paolo Conticini, Aron Nilsen, Francesca Bentivoglio, Marco Cartasegna, Umberto Crocetti, Paolo Pambianco, Rocco Pietrantonio, Antonio Razzi e Gioia Barbieri.



Alla serata finale del torneo Vip Master, oltre a Pamela Prati, la riminese Gessica Notaro: al suo ingresso tutto il pubblico presente nelle tribune si è alzato in piedi e le ha tributato un fragoroso e lunghissimo applauso. Ha chiuso la manifestazione del 2019 l' incontro tra Stefano Bettarini e Torne contro Paolo Pambianco e Ridge, vinto da questi ultimi. Al termine della bellissima manifestazione, Mario e Patrick Baldassarri insieme agli sponsor hanno premiato tutti i Vip presenti e successivamente si sono portati all'Hotel Aurelia per il buffet di gala.

