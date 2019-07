Marco e Lucia trionfano in Spagna, Sant'Agata tributa gli onori ai due ballerini

Attualità

La premiazione di Marco e Lucia da parte del sindaco di Sant'Agata Feltria Guglielmino Cerbara.

Sabato mattina, presso il Teatro Angelo Mariani di Sant’Agata Feltria, l’amministrazione comunale e i cittadini santagatesi hanno tributato gli onori ai due ballerini Marco Giovanetti e Lucia Romagnoli.

Il 29enne Marco (ballerino da 25), originario di Sant’Agata Feltria, fa parte del gruppo di ballo “Balla con noi” seguito dai maestri Paolo e Debora; Lucia di 19 anni (ballerina da 12 anni), Forlivese del gruppo di ballo “New dance club”, è da 6 mesi la sua partner in pista da ballo. Hanno partecipato all'ultimo Campionato Mondiale durante il “World Sports Games” 2019 di Tortosa in Spagna, con due vittorie in altrettante gare.