Gli ex alunni delle sezioni A e B delle medie di Verucchio si ritrovano 37 anni dopo

Attualità

San Leo

| 14:19 - 14 Luglio 2019

Gli ex alunni della scuola media Pazzini di Verucchio annata 1969.

Un salto nel passato. Gli ex alunni della scuola media di Verucchio, classe 1969, venerdì 12 luglio si sono radunati nella magica cornice di San Leo: tanta goliardia nella serata, revival di episodi mitici e il repertorio di frasi in dialetto dimenticate.

E così, dopo un rigoroso ed emozionante appello del compagno Luigi Venturi, che assieme ad Andrea Ronci si è dato molto da fare per riunire quanti più ex alunni possibile, sparsi anche nel mondo, in una di quelle serate che fanno bene al cuore e allo spirito, si è dato il via alla condivisione di ricordi, di professori geniali e insegnanti nevrotici, interrogazioni e compiti fiume, bidelli mitici come l'indimenticabile Bruno Foschi, che scattò una foto famosa, sezione A e B, nel 1983, nel piazzale della scuola Pazzini. Trentasette anni dopo gli ex scolari hanno voluto rifare lo scatto nella piazza di San Leo.