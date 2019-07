In casa nascondeva otto grammi di cocaina, arrestato a Misano In manette un 22enne albanese, pregiudicato: sarà processato per direttissima lunedì mattina

Cronaca Cattolica | 14:02 - 14 Luglio 2019 Bustina con cocaina (foto di repertorio). Sabato pomeriggio i Carabineri di Cattolica hanno arrestato un 22enne albanese, residente a Misano e pregiudicato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine di un'attività di indagine, i Carabinieri hanno effettuato la perquisizione domiciliare a carico del giovane, sequestrando otto grammi di cocaina divisa in dosi, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Lunedì mattina il 22enne sarà processato per direttissima.