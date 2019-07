Rimini, via Roma percorsa quotidianamente contromano da ciclomotori

Attualità

Rimini

| 08:55 - 14 Luglio 2019

"Quotidianamente i conducenti di ciclomotori che provengono da Via Gambalunga, immettendosi su Via Roma, non svoltano a destra come è obbligo fare, ma svoltano a sinistra (contromano) immettendosi sulle strisce pedonali (lato San Giuliano), passando tra i due marciapiedi dello spartitraffico centrale insieme a pedoni e biciclette (che attraversano molto frequentemente) - questo per evitare di arrivare alla prima rotonda disponibile. Tutto ciò è ovviamente molto pericoloso e succede molto frequentemente (passo nella zona almeno 4 volte al giorno)". Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485