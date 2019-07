Calcio Eccellenza, bomber Ambrosini e il portiere Battistini approdano all'Ancona

Sport

Rimini

| 18:34 - 13 Luglio 2019

Alex Ambrosini ha firmato per l'Ancona: punta ad un'altra promozione.

Due ex giocatori di Santarcangelo e Rimini nelle file dell'Anconitana, neopromossa in Eccellenza. Il portiere sarà Andrea Battistini, classe 2000. Arriva dal Santarcangelo squadra che lo scorso anno ha militato nel campionato di serie D e dove Andrea si è guadagnato il posto da titolare (27 presenze). Sarà il titolare.

Per l'attacco spazio ad Alex Ambrosini, 33 anni nel prossimo ottobre, nella passata stagione 18 gol col Forlì in D. Aveva indossato la maglia della vecchia Ancona, sempre in D, per una stagione e mezza dal 2011 al dicembre 2012 (22 reti in 41 presenze), prima di giocare con Teramo (in C2), Maceratese, Matelica, Civitanovese, Fano, Imolese e Rimini con cui ha vinto il campionato di serie D due stagioni fa (8 gol in 22 partite). Tagliato il bomber Matronunzio, 40 anni, bottino di 109 gol in cinque stagioni.