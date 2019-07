FOTO: 15 anni di 'Ciapa la galeina', il tormentone di Betobahia. Festa al bagno 49 di Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 18:15 - 13 Luglio 2019

Betobahia sulla spiaggia del bagno 49 di Bellaria (A.D. Photo).

Attesa e fermento sulla spiaggia di Bellaria per i festeggiamenti del 15° compleanno della canzone "Ciapa la galeina", scritta da Alberto Pazzaglia alias Betobahia. La filastrocca in dialetto romagnolo è stata dichiarata patrimonio culturale del dialetto della Regione Emilia Romagna e per la sua simpatia e diventata l'allegro simbolo e indelebile tormentone musicale delle vacanze romagnole. La giornata, al bagno 49, location del video della canzone nel 2004, comincia incerta con nuvole nere e un forte vento di tramontana che agita il mare e fa abbassare le temperature. Ma non ferma il gruppo degli artisti del divertimento, che al primo raggio di sole iniziano a montare l'attrezzatura per la festa. Verso metà mattina la spiaggia si riempie di turisti: alla Relax Zone del bagno 49 aprono le danze i ragazzi dell'animazione di Rimini Up, insieme a Dj Christian Vox. Arriva poi Betobahia, ma anche due "galletti" e il Bagnino Moka, accompagnati dalla Brasiliana Maria Consuelo. L'allegra brigata ha sfilato in mezzo agli ombrelloni e la corsa verso il mare ha avuto come colonna sonora il nuovo singolo di Betobahia, "Vieni in Romagna".