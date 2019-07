Santa Aquilina fa 'rete': cittadini uniti per un ricco programma di eventi

Eventi

Rimini

| 15:00 - 13 Luglio 2019

Cittadini di Santa Aquilina.

Spettacoli, musica, danza, arte, proiezioni, sport, per un grande progetto di prossimità dedicato a Santa Aquilina. Parte martedì 16 luglio Sant'Aquilina Lab, promosso da Acli Rimini e Acli Arte e Spettacolo in collaborazione con le realtà sociali, artistiche e ricreative che operano nel territorio della frazione. Obiettivo, superare la frammentazione, creare prossimità tra i singoli cittadini, le associazioni e le realtà imprenditoriali che operano sul territorio, e coinvolgere tutta la comunità di Santa Aquilina per rafforzare i legami sociali, innescando ricadute positive sulla sicurezza (problema affrontato in differenti momenti dagli abitanti in rapporto con le istituzioni) e sul miglioramento delle strutture di uso collettivo, con un'attenzione particolare ai giovani.



Sant'Aquilina Lab metterà in rete tutte le esperienze che vivono e operano nella frazione, soggetti con competenze differenti, in cui si combinano conoscenza del territorio, capacità tecniche e sociali e coordinamento di progettualità provenienti dal basso. Punto di riferimento territoriale per le associazioni e gruppi di cittadini che parteciperanno attivamente al progetto sarà la parrocchia di Santa Aquilina, che aprirà i suoi spazi creando occasioni di incontro, scambio, educazione tra pari e sperimentazione di forme innovative di co-gestione.



Il progetto prevede inoltre un patto di collaborazione con l'amministrazione per stimolare proposte, arrivando a risposte condivise ai bisogni di chi vive nella frazione.



Il programma di iniziative parte la sera di martedì 16 alle 20.30 con giochi dedicati a piccoli e grandi a cura del gruppo Get - Cooperativa Millepiedi, che opera nella sede della Parrocchia. Alle 21.30 la proiezione del film d'animazione "Coco" di Disney-Pixar.



Si prosegue in allegria martedì 30 luglio alle 20.30 con "Cuochi da incubo", degustazioni a km0 in collaborazione con gli agriturismi del territorio e serata comico-culinaria insieme alla combriccola dei Lillipuziani.



Sabato 10 agosto alle 21.30 "De/sidera notte delle stelle" festeggia San Lorenzo: osservazioni del cielo accompagnate da musica, il percorso iconografico "San Lorenzo, io lo so..." a cura dello storico e critico d'arte Alessandro Giovanardi, e un piccolo ristoro con bevande e gelati.



Martedì 20 agosto sarà dedicato a "Danzare la vita", con cortometraggi sulla danza e dimostrazioni dei maestri di ballo folk Giosuè e Rita.



Martedì 3 settembre "Casa Solferino", la struttura per l'accoglienza dei migranti aperta da Croce Rossa, si presenta e la straordinaria esperienza del Cinema du Desert arriva a Sant'Aquilina, per creare un ponte tra le culture grazie al potere delle immagini.



Martedì 10 settembre riflettori su "Lo sport è uno stile di vita". La squadra di Calcio Santa Aquilina e Skill Crew Soccer si presentano.Ogni martedì inoltre Nicolò Felli e Simone Perrino, veri fenomeni del calcio freestyle e trickshots, sono a disposizione di bambini, ragazzi e ragazze per insegnare uno sport divertente e innovativo.