Gatti presi a fucilate, a Novafeltria è caccia al killer di animali

Cronaca

Novafeltria

| 14:54 - 13 Luglio 2019

Fucile (foto di repertorio).

Due cittadine di Novafeltria hanno presentato denuncia contro ignoti per alcuni colpi di arma da fuoco sparati contro i loro gatti. Uno dei due animali è purtroppo deceduto, raggiunto da un "piombino" all'intestino. L'altro è stato ferito alla zampa anteriore destra ed è stato salvato dopo l'operazione. Le due donne risiedono nella zona di via Campo di Maggio e via Alighieri a Novafeltria, hanno dei sospetti, ma soprattutto una forte preoccupazione perché i "piombini" o "pallini" sparati con una pistola o un fucile ad aria compressa potrebbero colpire anche delle persone. Del caso si occupano i Carabinieri. Nella fotogallery la radiografia del gatto colpito alla zampa