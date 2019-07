A Rimini Comix è protagonista anche il calendario della Polizia

Eventi

Rimini

13 Luglio 2019

Calendario Polizia 2019.

Il calendario 2019 della Polizia di Stato è stato realizzato da 12 grandi artisti del fumetto, i quali hanno ideato 12 tavole - una per ogni mese dell’anno - nelle quali hanno trasposto la loro idea della Polizia e del servizio che le donne e gli uomini che la compongono svolgono quotidianamente.



Lo hanno fatto talmente bene che il calendario è stato scelto quale “protagonista” della mostra che ogni anno gli organizzatori di Rimini - Comix, uno dei più grandi eventi estivi del panorama nazionale dedicato al fumetto ed alla graphic novel, allestiscono presso il foyer della palazzina Roma a piazzale Fellini in occasione dell’evento.



Dal 15 al 21 luglio le tavole originali disegnate dai fumettisti saranno parte di un percorso espositivo che, oltre ad esaltare le qualità artistiche dei disegnatori, porteranno i visitatori all’interno del mondo della Polizia di Stato, un mondo che grazie al fumetto - strumento amplificatore dell’immaginazione - viene amplificato permettendo allo spettatore di “calarsi” nei panni del poliziotto e del servizio che svolge.