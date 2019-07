Nel paddock del circuito di Misano uno spazio espositivo per cibo e artigianato made in Italy

Attualità

Misano Adriatico

| 12:33 - 13 Luglio 2019

Expo Village Italy al circuito di Misano.

L'Expo Village Italy è un piccolo spazio espositivo che verrà allestito all'interno del paddock di Misano Adriatico i prossimi 13 e 14 luglio. La scelta del Misano World Circuit è una scelta strategica che intende valorizzare eventi motoristici di grande prestigio che richiamano tanto pubblico e che godono di un'ampia visibilità mediatica.



In particolare l'iniziativa viene realizzata in collaborazione con la Four Project Italia che quest'anno organizza un nuovo campionato automobilistico denominato Challenge Ford MPM. Nello stesso week-end si svolgeranno diverse altre gare organizzate dal Gruppo Peroni Race fra cui spicca la "2 Ore" in notturna con la diretta video in streaming.



Lo spazio sarà allestito con un'ambientazione raffinata e all'interno si organizzeranno delle piccole degustazioni di prelibatezze agroalimentari e saranno esposti esclusivi oggetti artigianali, il tutto all'insegna della valorizzazione e della promozione del made in Italy.



L'inedita iniziativa è stata ideata e sarà gestita da Eskaton International, società specializzata in reti di imprese e internazionalizzazione, che coordina la Rete di "imprese Eccellenza dono di natura" che aggrega imprese appartenenti ai settori agroalimentare, turismo ed artigianato.



Grazie ad una serie di iniziative a carattere promozionale per favorire l'inserimento commerciale, il modello organizzativo della rete è stato approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del Turismo poiché utilizza una serie di strumenti ed interventi finalizzati alla promozione del Made in Italy soprattutto nei mercati esteri. Tale modello, inoltre, risponde all'esigenza di ricerca di nuovi mercati e supporta le aziende in tutte le fasi.