Calcio 1a Cat: dal 2 settembre riparte l'attività del settore giovanile dell'Athletic Poggio

Sport

Poggio Torriana

| 12:29 - 13 Luglio 2019

Giovani calciatori dell'Athletic Poggio.

Numeri sempre più significativi che rafforzano una proposta calcistica concreta e credibile. Infatti il settore giovanile dell'Athletic Poggio è in continua crescita e con esso aumenta in maniera evidente l'entusiasmo che circonda le vicende del vivaio arancioazzurro. Cento i bambini ed i ragazzi complessivamente impegnati lo scorso anno nelle varie categorie, e tutto porta a pensare che quella cifra verrà notevolmente ritoccata in positivo.



“Il Summer Camp estivo, giunto alla terza edizione e partito ad inizio mese con la versione 2019, si sta confermando un bel momento di approccio al calcio, formazione e svago. - commenta Wilmer Lapenta, Presidente del Poggio - Le presenze registrate sono la garanzia di come il nostro progetto generi curiosità, profondo interesse e voglia di conoscerci”.



Lapenta è consapevole della strada imboccata dalla società bernese. “Siamo ripartiti carichi come non mai anche perché raccogliamo consensi tra i bimbi ed i loro genitori. Padri e madri che non si limitano ad accompagnare i figli al campo ma vogliono aiutare la nostra A.S.D., magari divenendo dirigenti in ausilio alla prima squadra oppure seguendone ogni domenica le gare. Ci rendiamo conto che promuovere la formazione di un bambino attraverso il calcio è un servizio preziosissimo per i piccoli protagonisti del vivaio, e di conseguenza è tale per le famiglie e l'intera realtà territoriale. Il nostro obiettivo è promuovere e diffondere il nostro progetto, ed i valori che veicola, in Valmarecchia. Proprio in quest'ottica è nata la collaborazione col Pietracuta, solida ed apprezzata realtà, assieme alla quale parteciperemo al campionato Giovanissimi Under 15 ”.



Il Presidente dell’Athletic conclude poi con uno sguardo sul futuro: “Al Summer Camp stanno partecipando anche una decina di bambine. Abbiamo avviato un ragionamento al riguardo e se dovessimo raggiungere un numero sufficiente di adesioni, non ci tireremo indietro ed iscriveremo una squadra femminile”.



Di seguito le categorie giovanili nelle quali sarà impegnato l'Athletic durante la stagione 2019/2020.



Piccoli Amici (aperto ai bambini nati nel 2013 e 2014): allenatori Gino Vincenzi e Mattia Cattaneo.

Primi Calci (2011-2012): allenatori Gino Vincenzi e Mattia Cattaneo.

Pulcini 1° anno (2010): allenatore Stefano Ridolfi.

Pulcini 2° anno (2009): allenatore Giovanni Zanotti.

Esordienti (2007-2008): allenatori Gianluca Zanni e Davide Casadei.

Giovanissimi Under 15 (2005-2006): allenatore Gianluca Zanni.

Juniores: allenatore Gino Vincenzi.



Gli allenamenti inizieranno lunedì 2 settembre.