Al circolo nautico di Cattolica torna la classica veleggiata dell'estate

| 12:21 - 13 Luglio 2019

Al Circolo Nautico di Cattolica la quarta edizione del Trofeo Training System Plast.

Una domenica pomeriggio con il vento in poppa al Circolo Nautico di Cattolica, confidando nel bel tempo. Si svolgerà il 14 luglio, con partenza prevista alle 14.50, la quarta edizione del Trofeo Training System Plast, organizzata e promossa dall'omonima ditta di San Giovanni in Marignano (uno dei titolari, Massimo Patelli, è socio del Circolo cattolichino) con la collaborazione organizzativa del circolo locale. Una veleggiata aperta a derive e catamarani dei soci, pronti a scendere in acqua per vivere una giornata all'insegna dello sport, dell'amicizia e dello stare insieme. Un appuntamento diventato ormai un 'classico' dell'estate cattolichina. I soci del Circolo Nautico, oltre a prendere parte alla competizione, saranno pronti a fornire assistenza e supporto a tutti i concorrenti. Dopo le fatiche della veleggiata, soci e partecipanti potranno rifocillarsi con un aperitivo sulla spiaggia allestito dal Circolo Nautico.