Rimini, 17 studenti polacchi in visita all’aeroporto ‘Federico Fellini’

Attualità

Rimini

| 11:26 - 13 Luglio 2019

Gli studenti polacchi in visita al 'Fellini'.

Visita all’Aeroporto Fellini ieri per alcuni studenti polacchi di un Istituto Tecnico con indirizzo “logistica”.

Accompagnati dalla loro insegnante, i giovani ragazzi si sono recati ieri, venerdì 12 luglio, in visita allo scalo riminese nell’ambito di un programma Erasmus, che prevede scambi culturali tra i vari paesi dell’Unione Europea.

I 17 ragazzi, provenienti dalla piccola cittadina di Kościelec sono stati accolti dallo staff dell’Aeroporto “Federico Fellini” che ha illustrato loro tutta la filiera dei bagagli dal ricevimento al chek in all’imbarco sugli aeromobili, infine nel reparto “centraggio” hanno avuto modo di vedere dal vivo come avviene il bilanciamento dei bagagli nelle stive.

Al termine dell’incontro gli studenti e la loro insegnante hanno ringraziato Ariminum 2014 per la visita e per la disponibilità dimostrata. L’accompagnatrice ed interprete che vive a Rimini, avendo già usufruito del volo su Varsavia, ha espresso inoltre all’Aeroporto il suo apprezzamento per l’organizzazione e l’accoglienza in occasione del volo.