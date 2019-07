Carceri, in arrivo 97 nuovi agenti in Emilia Romagna: sei quelli destinati a Rimini

Attualità

Rimini

| 10:19 - 13 Luglio 2019

Nuovi agenti in carcere a Rimini.

Sono 97 (78 uomini e 19 donne) i nuovi agenti di Polizia penitenziaria che arriveranno nelle strutture carcerarie dell’Emilia Romagna dopo il giuramento del 31 luglio prossimo. Di questi, 21 (18 uomini e 3 donne) saranno assegnati a istituti romagnoli: 10 alla Casa circondariale di Forlì, 6 a quella di Rimini e 5 a quella di Ravenna.

“Si tratta di una prima risposta - afferma il sottosegretario alla Giustizia, on. Jacopo Morrone - alla cronica carenza di organico lamentata a ragione dagli attuali organici, determinata da irresponsabili disattenzioni e tagli indiscriminati al personale operati dai passati Governi. L’attuale Governo punta a migliorare la vita degli agenti e ad accrescere la loro sicurezza, oltre che a rendere più accettabili le condizioni di vita negli Istituti penitenziari. Dopo questo primo contingente, composto dagli allievi del 175mo corso, sarà la volta degli allievi del 176mo, 320 dei quali si trovano già alle scuole di formazione per il corso di addestramento, mentre per altri 980 i corsi inizieranno dal prossimo 16 settembre. In questi giorni, poi, si sta svolgendo un nuovo concorso per altri 754 nuovi allievi agenti”.

Gli altri 76 agenti saranno invece assegnati a strutture carcerarie dell’Emilia: 15 alla Casa circondariale ‘Dozza’ di Bologna, 9 alla Casa circondariale di Ferrara, 5 alla Casa di reclusione di Castelfranco Emilia, 13 alla Casa circondariale ‘Sant’Anna’ di Modena, 10 alla Casa circondariale di Reggio Emilia, 13 alla Casa circondariale di Parma e 11 alla Casa circondariale ‘S. Lazzaro’ di Piacenza.