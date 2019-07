Al parco Fabbri insulta un’anziana poi le rompe il braccio: caccia all’aggressore

Cronaca

Rimini

| 09:48 - 13 Luglio 2019

Parco Fabbri.

E’ caccia all’uomo che giorni fa, senza alcun motivo plausibile, ha aggredito con un pugno al braccio una 81enne al Parco Fabbri, procurandole una frattura. L’anziana si trovava con alcune amiche al parco, stavano chiacchierando al fresco quando l’aggressore, pare fosse un magrebino secondo le testimonianze delle donne, si è avvicinato e ha iniziato ad insultarle. A quel punto una delle signore gli ha intimato di andarsene e per tutta risposta l’uomo le si è parato davanti, le ha sferrato un pugno sul braccio destro e si è allontanato come se nulla fosse. A quel punto sono stati chiamati i soccorsi del 118 che hanno trasportato l’81enne in pronto soccorso: qui le è stata diagnosticata la frattura dell’arto, con una prognosi di trenta giorni. La polizia è alla ricerca dell’aggressore.