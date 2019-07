Morso dal ragno violino, paziente finisce in ospedale a San Marino

Cronaca

Ragno violino anche chiamato Loxosceles rufescens.

All’ospedale di San Marino è stato soccorso un paziente che presenta i tipici sintomi del morso del ragno violino. Lo riporta San Marino Rtv, che ha intervistato Antonio Morri, primario del pronto soccorso dell’ospedale di Stato della Repubblica di Marino."Ricordo il caso di una puntura di ragno dal sacco giallo, ma quella volta ci avevano portato l’animale. In questo caso non possiamo avere la certezza". Il ragno violino, anche chiamato Loxosceles rufescens, è un insetto del quale si parla sempre di più a causa del suo morso velenoso. Ha questo nome, perché il suo corpo è caratterizzato da una particolare macchia a forma di violino che lo fa distinguere dagli altri ragni. Tra le sue caratteristiche, inoltre, c'è un colorito marrone tendente al giallo e le dimensioni, mai al di sopra di 10 millimetri. Un piccolo esserino che, però, può rivelarsi pericoloso per l'uomo. Il ragno violino è presente in case e giardini. Il responsabile del Centro naturalistico Sandro Casali spiega che "il morso non si sente, ma inietta neurotossine che possono provocare gravi ulcerazione e necrotizzare la pelle."