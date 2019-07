Calcio 1a Cat: colpo Morciano, arriva l'ex Cesena e San Marino Antonio Gravina

Sport

Morciano di Romagna

| 23:17 - 12 Luglio 2019

Giocatori del Morciano Calcio (foto di repertorio)..

Il Morciano conclude un acquisto da novanta per il reparto offensivo. Dalla Folgore arriva Antonio Gravina, classe 1994, giocatore cresciuto nelle govanili del Misano per poi approdare al Cesena, nella formazione Primavera. Nel 2013-14 Gravina gioca in Serie C, al San Marino, poi Serie D a Fano, infine la discesa in categorie inferiori con Vis Misano, Marignanese, Torconca e Fya Riccione. Dopo l'esperienza nel campionato sammarinese, la decisione di tornare in Italia per rilanciarsi. Ma è sorprendente la scelta di ripartire dalla Prima Categoria, nonostante l'interessamento di squadre di categoria superiore. Merito del ds Alex Vaselli, che ha saputo convincerlo della validità del progetto, con un "corteggiamento" avvenuto a fari spenti. Non si tratta della ciliegina della torta, ma di un acquisto che dovrebbe essere il colpo del mercato 2018-19 del girone H.