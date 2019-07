Rimini Calcio: riecco mister Petrone, ma slitta di un giorno il faccia a faccia con patron Grassi

Sport

Rimini

| 21:17 - 12 Luglio 2019

Il tecnico Mario Petrone con patron Giorgio Grassi.

Prima giornata riminese per mister Mario Petrone. E' arrivato in sede nel pomeriggio e si è messo al lavoro in vista del raduno di lunedì. L'incontro col patron Giorgio Grassi è slittato di un giorno: un faccia a faccia per affrontare questioni legate alla prossima stagione, sia organizzative legate allo staff e agli aspetti logistici, sia tecniche, cioè sullo spessore della squadra da allenare. Un confronto apparentemente di routine ma che con patron Grassi potrebbe assumere connotati diversi tanto che attorno al club - nel silenzio della società - impazza la voce rilanciata da tuttomercatoweb addirittura di un cambio di tecnico con l'arrivo di Mauro Antonioli, ex Ravenna. Domani è un altro giorno e si vedrà.

Intanto confermato l'interesseper il club dell'immobiliarista italo americano (che vive tra l'Italia e Miami) Massimo Nicastro, ex presidente del Como: sarebbe pronto ad entrare con una piccola quota nel club in attesa degli eventi riguardanti la cittadella dello sport. Il suo socio Bruno Felleca, già a colloquio da Grassi in inverno, da noi interpellato si chiama fuori.

IPOTESI GIRONE B Con ripescaggi e riammissioni ecco come potrebbe essere il girone B: Albinoleffe, Alma Juventus Fano, ArzignanoChiampo, Carpi, Cesena, Feralpisalò, Fermana, Giana Erminio, Gubbio, Imolese, Padova, Ravenna, Renate, Rimini, Sambenedettese, SudTirol, Triestina, Vicenza Virtus, Vis Pesaro, Virtus Verona.