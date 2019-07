Attualità

Rimini

| 17:05 - 12 Luglio 2019

Tronco spezzato sulla pista ciclabile in zona Celle.

Un nostro lettore ci segnala la presenza di un tronco spezzato sulla pista ciclabile in zona Celle, a Rimini, che in parte ostruisce il passaggio. Verosimilmente la causa è stato il maltempo dei giorni scorsi che ha provocato notevoli danni, per grandinate, copiose precipitazioni e venti forti. La zona è frequentata non solo da ciclisti, ma è utilizzata anche come transito per i residenti: la presenza del tronco costituisce quindi un notevole disagio, nonché un pericoloso intralcio.