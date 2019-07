Si chiama "Cucina Riviera", la webserie con chef Roberto Pezzuol che riscrive i piatti della Romagna

Attualità

| 05:53 - 13 Luglio 2019

Lo chef Roberto Pezzuol che ama definirsi "il più rock d'Italia".

Dieci ricette facili, belle ma soprattutto buone, nate da altrettanti ricordi e rielaborazioni, per creare i dieci piatti più rappresentativi della cucina romagnola. Si chiama “Cucina Riviera” ed è la web series girata a Rimini con protagonista lo chef Roberto Pezzuol, interamente dedicata al cibo e a chi lo ama. Concepita come espressione di professionalità, ottimi ingredienti e accessibilità, è fatta di 10 puntate presentate da Barbara Morris, presentatrice tv e speaker.

Con le tre prime videoricette già pubblicate è possibile imparare a fare la piada fritta, i tagliolini allo scoglio e un trancio di salmone con porro caramellato. La prossima puntata, in uscita oggi sul canale Youtube della serie, è dedicato agli arrosticini di trota salmonata di iridea.



CHEF PEZZUOL, IL "PIÙ ROCK D'ITALIA"

Roberto Pezzuol è uno chef poliedrico nativo di Forno di Zoldo, frazione del comune di Val di Zoldo in provincia di Belluno. Nasce e cresce tra ristorazione e panificazione. Il panificio, per lui scuola e fucina di esperienze pre-chef, è di famiglia fin dalla generazione dei suoi bisnonni. Dopo anni di prove e di studi riesce a realizzare diverse ricette con farine alternative quali orzo, kamut, canapa, miglio, quinoa e ora anche con la farina di lupino, realizzando diversi prodotti dalla pasta fresca al pane, dalla pizza alle piadine. Dopo la leva obbligatoria, a Robbie Pezzuol la provincia e l’Italia cominciano a stare un pò strette. Ha sete e fame di cucine straniere, di modi di lavorare diversi. E come quelli che han sempre un bliglietto in tasca perché amano viaggiar, inizia il suo viaggio intorno al mondo. La sua cucina diventa un mix di ingredienti ed esperienze.

Francesca Valente