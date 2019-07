Riccione, ok a variazione di bilancio: più risorse per sociale, sport e riqualificazione della città

Attualità

Riccione

| 16:36 - 12 Luglio 2019

L'assessore al bilancio del Comune di Riccione Luigi Santi.

Via libera alla variazione del bilancio previsionale 2019-2020 da parte della giunta di Riccione per investire di più sulla città, sul sociale e sugli impianti sportivi. Per il 2019, con la parte ordinaria di 1,185 milioni di euro e con la quota in parte straordinaria di 455.000 euro, si metterà mano al recepimento dei contributi di solidarietà per la realizzazione del sottopasso di viale Ceccarini e della pista ciclabile di via Falconara, nel quartiere Raibano e dei lavori alle fognature di via San Leo. Tra le altre voci, spiccano gli investimenti per i servizi rivolti ai cittadini nel campo del sociale, delle politiche giovanili e degli anziani così come per i lavori di riqualificazione di viale Tasso anticipati al 2019. Altri fondi sono stati destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche e al trasporto per i minorenni portatori di disabilità. In questa direzione, maggiori risorse sono inoltre previste per il servizio pubblico a sostegno degli alunni portatori di handicap nelle scuole dell'infanzia e degli asili nido, per progetti di educazione motoria e per i Centri di buon vicinato. Crescono inoltre la previsione di entrata degli oneri di urbanizzazione da 1,8 milioni di euro a 2,1 mln di euro del 2019 e le entrate dovute alle maggiori alienazioni, a partire dalla vendita dei posti auto al Palacongressi. La variazione comprende anche l'aumento del fondo riserve e sul fronte degli eventi turistico-sportivi altre risorse con gli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno a fronte di una programmazione dettagliata. Aumentano infine gli investimenti destinati alla manutenzione degli impianti sportivi cittadini e al settore sport sul quale l'amministrazione sta investendo per riqualificare la città.

“Questa variazione - afferma l’assessore al bilancio Luigi Santi - punta a soddisfare e ad imprimere un ulteriore passo alle opere e a servizi utili alla città e ai cittadini. Abbiamo programmato nuove risorse economiche, quindi maggiori investimenti per il sociale, le politiche giovanili, la manutenzione degli impianti sportivi, gli arredi e le riqualificazioni cittadine. Parliamo di progetti concreti in grado di soddisfare le richieste dei cittadini e di dare un volto nuovo a zone diverse della città, dal centro ai quartieri”.