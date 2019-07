L'hotel Adlon di Riccione dona quasi 2 mila euro alla fondazione Cetacea onlus

Attualità

Riccione

| 16:21 - 12 Luglio 2019

La donazione dell'assegno dall'hotel Adlon al presidente di Cetacea Pari.

Questa mattina, venerdì 12 luglio poco dopo le 12, Claudio e Chiara Montanari titolari dell'Hotel Adlon di Riccione hanno consegnato al presidente della fondazione Cetacea Sauro Pari 1.850 euro raccolti in poco più di un anno direttamente in hotel. L'Adlon ha intrapreso un percorso di sensibilizzazione dei propri ospti alla tutela dell'ambiente, introducendo nella gestione quotidiana delle "buone pratiche" rivolte al reciclo e al riuso.



L'hotel ha invitato tutti gli ospiti che desiderassero il lavaggio e cambio del telo spiaggia ad inserire 50 centesimi in un grande salvadanaio di coccio posizionato sul bureau.

La visione del breve ma divertente video della rottura del salvadanaio e la consegna dell'assegno gigante sono avvenute alla presenza di tanti ospiti dell'hotel che, risalendo dalla spiaggia hanno ascoltato con interesse le parole del Presidente della Fondazione, che con chiarezza ha raccontato l'importanza della salvaguardia del nostro mare e delle specie animali che lo vivono. Il presidente Pari ha commentato così: «L'iniziativa dell'Hotel Adlon e della famiglia Montanari che lo gestisce dal 1963 ci ha permesso di ricevere 1850 euro di donazione per le tartarughe marine è un'iniziativa lodevole per due aspetti: per il risultato finale, che ci permetterà di curare meglio le nostre tartarughe, ma soprattutto perché l'educazione dei clienti e dei turisti al risparmio energetico e al risparmio ambientale è un'idea importante che se riesce a prendere piede, allargandosi all'intera comunità, diventa estremamente virtuoso e determinante per la salvaguardia del nostro mare. Complimenti e grazie per l'impegno».