Torna "P.assaggi di vino" al borgo San Giuliano di Rimini

| 16:10 - 12 Luglio 2019

Torna p.assaggi di vino nella piazza d'acqua del ponte di Tiberio a Rimini.

Anteprima con il botto di vino per "P.assaggi dinner party" di giovedì sera nella piazza d'acqua del ponte Tiberio a Rimini. Tra luci, vini, buon cibo, qualità, musica, l'area si prepara a ospitare, questa sera e domani, la kermesse enogastronomica organizzata dalla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, dove si potranno assaggiare i vini di 29 cantine riminesi.



«La Strada ha organizzato un momento di grande emozione in uno scenario come la Piazza d’Acqua che l’Amministrazione ha messo a disposizione dei cittadini e tolta al degrado”, afferma il sindaco Andrea Gnassi, “chiederò alla Strada dei Vini sempre maggiore qualità, di fare la sua parte per la valorizzazione verso l’alto della nostra riviera». «Ringrazio il Sindaco per le belle parole, siamo abituati a raccogliere le sfide e portarle a casa» è il pensiero di Sandro Santini presidente della Strada, «già mercoledì sera all’incontro degustazione con Antonio Boco, responsabile per la Romagna del Gambero Rosso ci è stato detto di sviluppare le nostre storie enologiche e che è possibile puntare a vini importanti. Giovedì sera in una location splendida hanno parlato i nostri vini interpreti del coraggio e della passione dei nostri produttori. Si è avverato quello a cui pensavamo organizzando p.assaggi, il luogo che parla del prodotto, il prodotto che parla del luogo».