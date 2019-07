Rimini Calcio, ufficializzati gli ingaggi degli under Luca Cigliano e Oliver Urso

Sport

Rimini

| 15:03 - 12 Luglio 2019

Luca Cigliano e Oliver Urso coi rispettivi procuratori e il ds Sandro Cangini.



E' arrivata anche l'ufficialità degli acquisti di Luca Cigliano, centrocampista classe '98, e del trequartista classe '99 Oliver Urso.

Cigliano, cresciuto nelle giovanili di Bari e Frosinone, ha debuttato in Serie D nella stagione 2016-17 con la casacca della Folgore Caratese disputando 8 presenze. A gennaio il passaggio all'Aversa Normanna, nella medesima categoria, collezionando 14 presenze e una rete. Nelle ultime due stagioni ha militato nella Casertana, in Serie C, per un totale di 28 gettoni di presenza.

Urso, cresciuto nel settore giovanile del Cesena, nella scorsa stagione ha debuttato in Serie C nella Pro Piacenza, con 2 presenze all'attivo, per poi trasferirsi in D a Forlì dove ha disputato 4 presenze realizzando una rete.



RIAMMISSIONI E RIPESCAGGI Il Consiglio, presieduto da Gabriele Gravina, ha provveduto alla riammissione in Serie C di tre squadre retrocesse nella stagione appena conclusa: si tratta di Virtus Vecomp Verona, Fano e Paganese.

La Figc ha poi deciso il ripescaggio in terza serie di Modena e Reggio Audace (ex Reggiana), che avevano fallito la promozione dalla Serie D. Escluse invece Audace Cerignola e Bisceglie, per le quali nei giorni scorsi erano trapelate criticità relative allo stadio ospitante le gare interne.

Il 20 luglio saranno presentati i gironi e il 25 luglio ci sarà la composizione dei calendari (ore 18:30 presso la Sala del d’Onore del Coni a Roma).