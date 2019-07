Il ‘Cristo’ del Bellini torna al Museo di Rimini dopo le grandi mostre a Londra e a Berlino

Attualità

Rimini

| 14:56 - 12 Luglio 2019

Il capolavoro del Bellini ritornato a Rimini.

E’ tornato a Rimini, al Museo della Città in via Tonini, il "Cristo morto con quattro angeli" di Giovanni Bellini. Il capolavoro, assicurato per un costo di 5 milioni di euro, è stato esposto nell’ultimo anno prima a Londra alla National Gallery nella mostra dedicata a "Mantegna e Bellini" (dal 3 ottobre 2018 al 27 gennaio 2019). Quindi nel prestigioso “Gemäldegalerie” di Berlino, spazio in cui il ‘Cristo’ è stato protagonista dall’1 marzo al 30 giugno 2019.





Ad accogliere il ritorno del dipinto l’assessore comunale alla cultura, Giampiero Piscaglia, e il presidente della Commissione 4 ‘Cultura’, Davide Frisoni, Silvia Moni (dirigente Settore Sistemi Culturali di città del Comune di Rimini), Sonia Revelant (funzionario dell'Ufficio restauro della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna), Camilla Roversi Monaco (restauratrice e courier incaricato di accompagnare l'opera nella movimentazione), Adele Pompili (restauratrice), Orietta Piolanti (Musei Comunali).