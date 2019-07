Note di vino 2019 a San Clemente, domenica 14 luglio vini e sapori della lombardia

Eventi

San Clemente

| 14:01 - 12 Luglio 2019

Calici di vino, foto di repertorio.

L’edizione numero 19 di “Note di Vino”, l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette regionali ed estere, presenta domenica 14 luglio i vini ed i sapori della Lombardia. L’appuntamento - inizio ore 20.45 - è in piazza Mazzini, cuore del Centro Storico, si alzeranno i calici in omaggio alle Cantine “Conti Thun” e “Torrevilla”.



In tavola le bottiglie di Spumante Rosè Brut 2018 “Conti Thun”; Riesling 2018 “Conti Thun”; Chiaretto Valtenesi 2018 “Conti Thun”; Moscato Spumante Metodo Charmat Doc “Torrevilla 1906”.



Il MENU DELLA SERATA Insalata di nervetti con peperoni e fagioli borlotti, Pizzoccheri con verze, patate e fontina, Cotoletta alla Milanese con zucca mantovana, Mousse al torrone Cremonese



INTRATTENIMENTO MUSICALE La vita l'è bela con Monia Angeli. Un viaggio musicale partendo dalla Via Gluck su una Torpedo blu, con il cielo Azzurro, per darsi un bacio a mezzanotte nel quartiere di San Siro in una domenica bestiale. Ingresso: adulti e ragazzi (sopra i 10 anni) 16 euro; bambini 0/5 anni, gratuito; bambini 5/10 anni, 6 euro. Per prenotazioni: chiamare dalle 17.30 alle 21.30 al numero 366.1021467 - No sms.