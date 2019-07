Speciale compleanno al Quartopiano Suite Restaurant di Rimini

Eventi

Rimini

| 13:12 - 12 Luglio 2019

Staff cucina Quartopiano.

Dieci gli anni di un prestigioso traguardo. Dieci le mani di autorevoli chef che, insieme, si ritrovano per una serata speciale: “Dieci mani per dieci anni” in programma mercoledì 17 luglio alle ore 20.30. L’occasione è appunto il compleanno del Quartopiano Suite Restaurant, ospitato nell’ampio giardino del ristorante, con cinque postazioni live animate da altrettante firme di primo piano della cucina: Vincenzo Cammerucci dell’agriturismo Camì a Lido di Savio, Claudio Di Bernardo del ristorante Dolcevita del Grand Hotel di Rimini, Gianluca Gorini del ristorante Da Gorini di San Piero in Bagno, Angelo Troiani del Convivio Troiani di Roma, e il resident chef Silver Succi.

Insieme a loro, i corner con i prodotti eccellenti di tutta Italia: l’isola barbecue di Gianni Guizzardi di Bologna, i formaggi di Gastronomia Beltrami di Cartoceto, i salumi dell’azienda agricola Gabrielli il Grigione di San Leo, i pesci marinati di Comacchio, il fritto di Spirito Contadino di Foggia, la Piadina Romagnola con le Mariette, fedeli custodi della tradizione artusiana a Forlimpopoli.

E ancora, gli speciali drink del bartender Charles Flamminio, la Birra Amarcord di Rimini, le proposte wine di Tenuta Colombarda, Tenuta Santa Lucia e Podere Vecciano, tra le più rappresentative aziende romagnole.

Chiusura in grande stile con la speciale cake del decennale preparata dal Maestro pasticcere Roberto Rinaldini.

A rendere ancora più gradevole la serata le note musicali dal vivo di Nicoletta Fabbri insieme a Jazz Quartet. Info per le serate: 0541 393238