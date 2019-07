Misano, ecopoint temporaneo di Hera a Portoverde per cinque sabati

Attualità

Misano Adriatico

| 12:26 - 12 Luglio 2019

A partire da sabato 13 luglio, su richiesta del comune di Misano Adriatico, Hera ha organizzato un ecopoint temporaneo per la distribuzione delle Carte Smeraldo nella zona turistica di Portoverde, caratterizzata dalla presenza di numerose utenze non residenti.

Il presidio sarà a disposizione del pubblico presso la sede del Comitato di frazione di Portoverde in via Calle dei Mercanti, 22, dalle 9.00 alle 13.00, per 5 sabati consecutivi: sabato 13, 20 e 27 luglio, 3 e 10 agosto.

Potranno recarsi presso l’ecopoint tutte le utenze che, pur avendo ricevuto le comunicazioni a casa, non hanno ancora ritirato la Carta Smeraldo necessaria per accedere ai cassonetti di carta, plastica lattine, indifferenziato e potature, presenti sul territorio.

Per ogni altra esigenza è disponibile il numero verde 800.862.328 (dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 22.00 ed il sabato dalle 08.00 fino alle 18.00), oppure lo sportello Hera presente a Cattolica, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 11, a disposizione dei cittadini dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.